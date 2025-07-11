شكرا لقرائتكم خبر عن قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، عن دائرة محافظة الجيزة والبالغ عددهم 28 مترشحًا والمعلقة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية.



جيزة

في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاق الدستوري، تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن نشر الكشوف المبدئية لأسماء 28 مترشحًا علي النظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر قانونًا.



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وتُؤكد الهيئة التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين فى الترشح.



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للاطلاع على الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وكافة تفاصيل العملية الانتخابية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة : www.elections.eg