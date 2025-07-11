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قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الجيزة

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  • قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الجيزة 1/4
  • قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الجيزة 2/4
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القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

الجمعة، 11 يوليو 2025 04:03 م

نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، عن دائرة محافظة الجيزة والبالغ عددهم 28 مترشحًا والمعلقة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية.

جيزة
جيزة

في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاق الدستوري، تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن نشر الكشوف المبدئية لأسماء 28 مترشحًا علي النظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ  2025 ورموزهم، وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر قانونًا.

جيزة 1
جيزة 1


وتُؤكد الهيئة التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين فى الترشح.

جيزة 2
جيزة 2

 

للاطلاع على الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وكافة تفاصيل العملية الانتخابية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة : www.elections.eg

 

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