شكرا لقرائتكم خبر عن رغم المعاناة.. فلسطيني من نابلس يهدى والده مسجدا صدقة جارية على روحه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لفتة وفاء مؤثرة، تبرع الفلسطيني عبد الرحيم عكوبة "أبو عمار" ببناء مسجد في مدينة نابلس، صدقة جارية عن روح والده المرحوم الحاج زهير عكوبة، رغم ما تمر به فلسطين من ظروف صعبة وأوضاع معيشية قاسية.

وقد افتتح محافظ نابلس غسان دغلس، وعدد من الشخصيات الرسمية والشعبية، مسجد الحاج زهير عكوبة، الذي جاء بمبادرة خالصة من الابن، تكريما لروح والده، وإيمانا بفضل الصدقة الجارية وأثرها العظيم في المجتمعات، خاصة في وقت تحتاج فيه فلسطين إلى مزيد من أعمال الخير والتكافل.

وأشاد الحضور بهذه اللفتة الكريمة التي تعكس عمق القيم الفلسطينية في البر والوفاء، وحب الخير، وتجسد صمود الإنسان الفلسطيني في وجه كل التحديات، متمسكا بدينه وأصالته وموروثه الأخلاقى.



افتتاح مسجد الحاج زهير عكوبة



الاحتفال بافتتاح مسجد الحاج زهير عكوبة



المشاركون بافتتاح مسجد الحاج زهير عكوبة