شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: هدنة غزة.. مفاوضات صعبة وقضايا عالقة تهدد اتفاق وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: هدنة غزة.. مفاوضات صعبة وقضايا عالقة تهدد اتفاق وقف إطلاق النار

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

هدنة غزة.. مفاوضات صعبة وقضايا عالقة تهدد اتفاق وقف إطلاق النار

«الوطنية للانتخابات» تنشر الكشوف المبدئية لمرشحى مجلس الشيوخ.. هدوء فى أول أيام الطعون الانتخابية دون استقبال أى طعن

قطرة مياه تساوى حياة.. الاستفادة من مياه الصرف الزراعى تُعزز الأمن المائى

التمويل فى النور.. مطالبات بتطهير سوق التمويل متناهى الصغر بعد تحقيق «الخليج 365» حول جمعيات القروض غير المرخصة

فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات بموقع التنسيق.. التسجيل متاح على مدار الـ24 ساعة.. التقدم بهذه المرحلة لطلاب الثانوية العامة فقط.. وسداد الرسوم إلكترونيا

البحر الأحمر على خريطة التنمية.. المحافظ: تنفيذ مشروعات خدمية بمرسى علم بتكلفة 640.5 مليون جنيه

ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 5.8 مليون طن.. وزير الزراعة: نعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم اللازم للمصدرين وتذليل العقبات أمامهم لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية

«المشاط» توقع مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائى بين مصر والصين 2029-2025.. البلدان يوقعان منحتى مشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية ومشروع معمل السلامة الحيوية.. ويعززان التعاون فى مجال تنمية الموارد البشرية

بدء تطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر المقبل.. وزير العمل: السوق يشهد حراكا غير مسبوق نتيجة التطور الرقمى.. واتفاقيات لتصدير العمالة المدربة

«المالية»: نتطلع إلى آليات مبتكرة لتمويل النظام الصحى فى مصر

إعلان اكتشاف من الذهب والفضة بامتياز أبومروات

اليوم.. بدء تصحيح أوراق الثانوية الأزهرية فى 16 مركزا



