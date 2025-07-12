شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف: تطوير ورفع كفاءة مقر الهيئة مع الحفاظ على طابعه التراثي والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، جولة تفقدية موسعة شملت فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظتى القاهرة والشرقية، حيث استهل الدكتور عمرو رشيد جولته بتفقد مقر إسعاف القاهرة "محطة الإسعاف"، حيث التقى بمجموعة من الأطقم الإسعافية التى شاركت فى ملحمة إنقاذ مصابى حريق سنترال رمسيس المؤسف، والذى نجح خلاله رجال الإسعاف فى إسعاف وإنقاذ أكثر من ٨٠ مصابًا؛ بعضهم تم إسعافه بموقع الحادث، والبعض جرى نقله للمستشفيات المجاورة لموقع الحادث.

وفى سياق حديثه، أعرب الدكتور عمرو رشيد عن اعتزازه بما قدمه رجال الإسعاف ذلك اليوم، والذى تم مجابهته وفق ثلاثة محاور؛ الأولى جاءت باندفاع عشرات المركبات الإسعافية صوب مكان الحريق فى غضون دقائق معدودة، والثانية جاءت مع تفاقم النيران وتضرر خطنا الساخن 123 بشكل كبير، حيث تم نشر وتعميم أرقام بديلة لكل محافظات الجمهورية لاستمرار تلقى الاستغاثات الطارئة، والثالثة جاءت بتحويل أكثر من 2000 مركبة إسعافية إلى وحدات رصد متنقلة لتلقى الاستغاثات على كافة الطرق والمحاور الرئيسية.

كما تناول الدكتور عمرو رشيد فى حديثه مع الأطقم الإسعافية بعض الكواليس التى تزامنت مع ذلك الحادث المؤسف، حيث سارع العشرات من رجال الإسعاف إلى قطع راحتهم الأسبوعية لمساندة زملائهم فى ذلك الظرف الدقيق، كما نشر العديد من رجال الإسعاف بشكل تطوعى أرقام هواتفهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى لمساعدة المواطنين فى طلب الإسعاف.

وفى سياق جولته، استمع الدكتور عمرو رشيد لآراء ومقترحات عدد من الأطقم الإسعافية، والتى جاء على رأسها تحسين بيئة العمل وهيكل الأجور لأبناء المنظومة الإسعافية، وقد أكد الدكتور عمرو رشيد فى ذلك الشق أن كافة تلك المقترحات هى مقترحات مشروعة، وقد شهد العام الماضى زيادة فى هيكل الأجور لبعض البنود، وما زال العمل جاريًا على بنود أخرى بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية، مؤكدًا أن تفهم الدولة وتجاوبها مع تلك الطلبات يأتى نتاجًا لما يقدمه رجال الإسعاف فى ميدان العمل يوميًا.

كما تضمنت جولة الدكتور عمرو رشيد تفقد مقر فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الشرقية، والذى تم تطويره مؤخرًا، والذى يضم غرف قيادة وتحكم حديثة، حيث وجه الدكتور عمرو رشيد برفع كفاءة نظام تلقى وتسجيل البلاغات (CAD) لضمان تقديم خدمة إسعافية لائقة للمواطن. كما تفقد الدكتور عمرو رشيد مشروع إنشاء مخازن لوجستية على مساحة 1000 متر مربع لهيئة الإسعاف بمدينة العاشر من رمضان، والتى تستهدف الحفاظ على أصول ومقدرات هيئة الإسعاف المصرية عبر تسجيل وتيسير عمليات الإمداد والتموين من المخازن لكافة قطاعات هيئة الإسعاف، بما فيها المخزونات الطبية والمستلزمات الإسعافية، وتعويض أى نواقص من المستلزمات لضمان عدم تأثر الخدمات الإسعافية وانتظام مهامها بشكل طبيعى. وشهد ختام الزيارة تفقد مرحلة صب الاساسات لنقطة الإسعاف الملاصقة لمشروع المخازن اللوجيستية والتى سيتم إنشاؤها لتتسع لأربع مركبات إسعافية والتى تستهدف زيادة التغطية الإسعافية لمدينة العاشر من رمضان.



جانب من الجولة



جولة تفقدية موسعة شملت فرع هيئة الإسعاف بمحافظتي القاهرة والشرقية