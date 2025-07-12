شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تحذر من اقتحام مزلقانات القطارات وتناشد المواطنين المشاركة فى التوعية والان مع تفاصيل الخبر

ناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة في التوعية بضرورة الإلتزام بعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

كما ناشدت الوزارة المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد.

ويأتى ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

وقالت هيئة السكة الحديد أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل نفذت أعمال تطوير شامل لمرفق السكك الحديدية باعتباره أحد أهم المرافق الحيوية التي تخدم المواطنين حيث يقوم بنقل أكثر من مليون راكب يومياً، حيث أصبحت جميع قطارات التشغيل اليومي كلها جديدة ومجددة بكافة الخطوط .