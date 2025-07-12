شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المسرح الروماني بمارينا العلمين بحضور الآلاف من المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح منذ قليل المسرح الروماني بمارينا العلمين، بحضور الآلاف من المواطنين، ومن المقرر ان يحي الحفل كل من النجوم هشام عباس، وحميد الشاعري، وعدد آخر من النجوم .

كان الخليج 365 قد أجرى جوله داخل المتحف الروماني، بمارينا العلمين، والذي تم إعادة تأهيله وترميمه ليكون بمثابة البوابة الفنية والترفيهية بمنطقة مارينا لخدمة زوار مارينا بمختلف مناطقها .

وقال المهندس محمد خلف لـ" الخليج 365" أن المسرح يتضمن فندقا يحتوى علي 24 غرفة فندقية، فضلا عن أن المسرح يسع لنحو 6000 فرد، ويتضمن قاعة للسينما، وعروض وحفلات طوال أيام الأسبوع.

وتابع، أن الفندق يتضمن شاطئ على سواحل مارين، ويتضمن أنشطه ترفيهية للأطفال وحفلات طوال أيام الأسبوع .

واوضح أن المسرح الروماني، يتضمن ساحات انتظار، موضحا أن هناك متابعة دورية من قبل وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، حول الأعمال الجارية، وتوفير كافة الخدمات الضرورية اللازمة لجودة الحياة لسكان القرى السياحية وروادها.

ويعد المسرح الروماني بمارينا واحد من أهم المسارح الفنية الذي غنى على خشبته أهم نجوم الوطن العربي منهم عمرو دياب، نانسي عجرم وكاظم الساهر



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