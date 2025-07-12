شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يعلن انتظام خدمة حجز تذاكر السفر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن انتظام خدمة حجز تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك خلال :

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة

2- الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets

3- الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railwaysويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store .

4- وكلاء البيع من شركات التحصيل الألكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي :- ( فوري - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول - ....... )

5- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتب على مستوى الجمهورية.

وتؤكد الهيئة علي جمهور الركاب بضرورة الحصول على تذاكر السفر من خلال طرق الحجز المتاحة لعدم تعرضهم لغرامة ركوب القطارات بدون تذكرة.