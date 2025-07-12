شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق داخل دبى مول فى منطقة الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق محل داخل دبى مول فى الشيخ زايد ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقى مشرف عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق محل داخل مول فى الشيخ زايد، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.



حريق فى دبى مول في الشيخ زايد



حريق فى دبى مول في الشيخ زايد



حريق فى دبى مول في الشيخ زايد



حريق فى دبى مول في الشيخ زايد



حريق فى دبى مول في الشيخ زايد



حريق فى دبى مول في الشيخ زايد



حريق فى دبى مول في الشيخ زايد



حريق فى دبى مول في الشيخ زايد