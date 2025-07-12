شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يصل تكساس لتفقد أضرار فيضانات أدت لمقتل 120 شخصا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ولاية تكساس اليوم الجمعة، لتفقد أضرار الفيضانات المفاجئة، وللالتقاء بالمسئولين المحليين، وفرق الاستجابة الأولية، وأقارب بعض ضحايا كارثة الرابع من يوليو، والذين بلغ عددهم 120 شخصًا.

تأتي زيارة ترامب في نهاية أسبوع شهد تزايد التساؤلات حول استجابة الحكومة للفيضانات المميتة، وتضاؤل ​​آمال العثور على ناجين آخرين بشكل كبير.

قامت فرق البحث بتمشيط الأنقاض الموحلة المتناثرة في أجزاء من منطقة تكساس هيل كانتري، بحثًا عن العشرات الذين ما زالوا في عداد المفقودين، ولكن لم يتم العثور على أي ناجين منذ يوم الفيضان، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

في يوم الجمعة الماضي، تسببت الأمطار الغزيرة في تدفق مياه غزيرة في نهر جوادالوبي قبيل فجر عطلة عيد الاستقلال الأمريكي وتُعد هذه الكارثة الأكثر دموية خلال فترة ولاية الرئيس ترامب التي استمرت قرابة ستة أشهر.

قال ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض: "إنه لأمر مروع. لا أحد يصدقه، شيء كهذا - هذه الكمية من المياه بهذه السرعة".

هبطت طائرة الرئاسة في قاعدة كيلي فيلد الجوية في سان أنطونيو حوالي الظهر.

وكان من المتوقع أن يسافر ترامب بطائرة هليكوبتر إلى كيرفيل، مركز الفيضانات في جنوب وسط تكساس، حيث سيتحدث مع أقارب الضحايا وفرق الطوارئ، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.

كما سيستمع إلى إحاطة من المسئولين المحليين، وسيزور مواقع فى مقاطعة كير، مركز الأضرار.

وتقع المقاطعة فيما يُعرف بـ"زقاق الفيضانات المفاجئة"، وهى منطقة شهدت بعضًا من أعنف الفيضانات فى البلاد.