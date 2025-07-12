شكرا لقرائتكم خبر عن قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، عن دائرة محافظة البحيرة والبالغ عددهم 28 مترشحًا والمعلقة بمحكمة دمنهور الابتدائية.



محافظة البحيرة

في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاق الدستوري، تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن نشر الكشوف المبدئية لأسماء 28 مترشحًا علي النظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، عن دائرة محافظة البحيرة وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر قانونًا.

وتُؤكد الهيئة التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين فى الترشح.