شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأمريكية تفجر عبوة ناسفة فى ملعب للجولف بولاية "آيوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام أمريكية بقيام الشرطة الأمريكية فى ولاية "أيوا الأمريكية" بتفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع تم العثور عليها فى ملعب ويفلاند للجولف.



وذكرت الشرطة - وفقا لوسائل الإعلام، مساء اليوم /الجمعة/ - أن أحد لاعبى الجولف أبلغ موظفى ويفلاند العثور على ما اعتقدوا أنها قنبلة أنبوبية، مما أدى إلى إخلاء المكان.



وتلقت الشرطة عدة بلاغات من أشخاص فى ملعب ـ دى موين ـ للجولف، أفادوا فيها بأنه طُلب منهم مغادرة الملعب.

وقامت الشرطة بعمل مسح كامل للتأكد من عدم وجود أى تهديدات أخرى. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.