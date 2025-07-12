شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تنشر آلية استعلام المواطنين عن مقر اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات، آلية استعلام المواطنين عن مقر اللجان الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ودعت الهيئة المواطنين لتحميل تطبيق “الهيئة الوطنية للانتخابات- مصر” Egelection ، مصر تستحق شارك، صوتك هيوصل.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاق الدستوري، وتُؤكد الهيئة التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين فى الترشح.



