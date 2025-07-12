شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، عن دائرة محافظة أسوان والبالغ عددهم 8 مترشحين والمعلقة بمحكمة أسوان الابتدائية.

في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاق الدستوري، تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن نشر الكشوف المبدئية لأسماء 8 مترشحين علي النظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، عن دائرة محافظة أسوان وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر قانونًا.



وتُؤكد الهيئة التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين فى الترشح.