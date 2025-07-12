شكرا لقرائتكم خبر عن خامنئى: استهداف قاعدة العديد الأمريكية ليس حادثة صغيرة بل كبيرة يمكن تكرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المرشد الإيرانى الأعلى على خامنئى إن استهداف قاعدة العديد الأمريكية ليس حادثة صغيرة بل كبيرة يمكن تكرارها، بحسب شبكة العربية.

وأظهر تحليل لصور الأقمار الصناعية، اليوم الجمعة، أن الهجوم الإيراني على قاعدة "العديد" الجوية في قطر، والتي تعد أساسية للجيش الأمريكي في المنطقة، ربما أصاب قبة جيوديسية تضم معدات يستخدمها الأمريكيون للاتصالات الآمنة، وهي خسارة لم يُعترف بها علنًا حتى الآن، وفق تقرير وكالة "أسوشيتد برس".

وجاء الهجوم الإيراني على القاعدة الأمريكية في 23 يونيو الماضي، ردًا على القصف الأمريكي لثلاثة مواقع نووية في طهران، ما أدى سريعًا إلى وقف إطلاق نار توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منهيًا بذلك قصفًا إيرانيًا إسرائيليًا متبادلًا استمر 12 يومًا.

وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أنه بخلاف تضرر القبة، لم يُحدِث الهجوم الإيراني أضرارًا تُذكر، ويرجع ذلك إلى إجلاء الولايات المتحدة طائراتها من القاعدة إلى مقر القيادة المركزية للجيش الأمريكي قبل الهجوم.

كما صرّح ترامب بأن إيران أشارت إلى موعد وكيفية ردها، ما سمح للدفاعات الجوية الأمريكية والقطرية بالاستعداد للهجوم، الذي عطّل حركة النقل الجوي في الشرق الأوسط لفترة وجيزة، لكنه لم ينجر إلى حرب إقليمية طالما خشاها المحللون.

يذكرأن، كشف على لاريجانى مستشار المرشد الإيرانى على خامنئى يونيو الماضى أن 6 صواريخ إيرانية أصابت قاعدة “العديد” بدقة وقوة، مشيرا إلى أن ترامب يعيش فى أوهامه.

وقال لاريجانى: "من أصل 14 صاروخا أطلقتها إيران أصاب 6 منها القاعدة الأمريكية في العديد، وأصابتها بقوة وكل صاروخ منها كان يحمل رأسا حربيا بوزن 400 كيلوغرام . نحن نعرف تماما ما حدث، لكن دعوا ترامب يستمتع بأوهامه".

وذكر علي لاريجاني في وقت سابق أن سبب تغير مسار الحرب هو القدرة الصاروخية، مؤكدا أن انتصار بلده في المواجهة أثبت قدرتها وغير المعادلات السياسية والأمنية.