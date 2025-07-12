أخبار مصر

ننشر قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة المنيا

0 نشر
0 تبليغ

  • ننشر قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة المنيا 1/2
  • ننشر قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة المنيا 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

السبت، 12 يوليو 2025 12:00 ص

نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف المبدئية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، عن دائرة محافظة المنيا  والبالغ عددهم 14 مترشحًا والمعلقة بمحكمة المنيا الابتدائية.

في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاق الدستوري، تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن نشر الكشوف المبدئية لأسماء 14 مترشحًا علي النظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ  2025 ورموزهم، عن دائرة محافظة المنيا وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر قانونًا.

وتُؤكد الهيئة التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين فى الترشح.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا