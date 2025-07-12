شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد صرف تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، عن موعد صرف مستحقات شهر يوليو الجاري، خاصة بعد إعلان الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة "تكافل وكرامة" لـ900 جنيه.

ومن المقرر، صرف مستحقات الشهر الجاري للفئات المستفيدة فى منتصف يوليو 2025، لـ الأسر الأولى بالرعاية، ويتاح الصرف من عدة أماكن، كـ مكاتب البريد فى جميع المحافظات، ماكينات الصراف الآلى (ATM)، المحافظ الإلكترونية عبر الشركات، منافذ صرف كارت ميزة البنكي.

وتعتبر من أبرز استفسارات المواطنين عن المبادرة هو كيفية الاستعلام بالرقم القومى، عن حالة بطاقة "تكافل وكرامة"، وفى هذا السياق أتاحت وزارة التضامن الاجتماعى للمستفيدين التحقق من حالة معاشهم باستخدام الرقم القومى عبر الموقع الرسمى للوزارة من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار خيار "الاستعلام عن نتيجتك" من القائمة العلوية على يسار الصفحة.

- إدخال الرقم القومى الخاص بصاحب البطاقة فى الحقل المخصص.

- الضغط على زر "استعلام"، لتظهر صفحة تحتوى على حالة المعاش، سواء كان ساريًا، متجمدًا، أو موقوفًا.