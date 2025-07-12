شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه فرعى لوحدة سكنية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لتوصيل خدمة مياه الشرب لعقار، أو لتركيب عداد مياه فرعي لوحدة سكنية، وذلك ضمن ما تقدمه من خدمات لعملائها من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها.

وحددت الشركة المستندات المطلوبة لتوصيل خدمة مياه الشرب، أو لتركيب عداد مياه لوحدة سكنية على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه فرعي لوحدة سكنية

- صورة عقد الإيجار.

- بطاقة الرقم القومي.

- إيصال الكهرباء الخاص بالشقة.

- إيصال المياه الخاص بالعقار.

- حضور مالك الشقة شخصيًا.

ثانيًا: المستندات المطلوبة لتوصيل المياه للعقارات بمعرفة السكان

- صورة عقد الإيجار الخاص بالسكان.

- إيصال كهرباء حديث.

- أحد السكان للتوقيع على العقد.

- أخذ الإقرارات اللازمة على السكان المتعاقدين نيابة عن المالك.

ويمكن التواصل مع الشركة لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين حول الخدمات المقدمة، من خلال القنوات التالية:

- الموقع الإلكتروني للشركة www.gcww.com.eg.

- الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك www.facebook.com/Gizagcww.

- الواتس اب الخاص بالشركة على رقم: 0122179777 .

- الاتصال بالخط الساخن 125.

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنظيم القوافل المائية بمدن وقرى محافظة الجيزة؛ لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ونشر ثقافة الوعي المائي لمختلف الفئات العمرية.