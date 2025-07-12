شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. السكة الحديد تشغل عربات فاخرة وVIP على خط الإسكندرية القاهرة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

تشغل هيئة السكة الحديد عربات VIP وعربات فاخرة درجة ثانية روسية، بعد إضافتها على بعض القطارات بخط "الإسكندرية / القاهرة / المنيا"، وذلك اعتباراً من اليوم السبت الموافق 12 / 7 / 2025 ، في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفي ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة

وبيانها كالآتى:

-تعديل تركيب قطار 936 طنطا / المنيا ليتكون من ( 9 عربات VIP ) وبنفس جدوله الحالى.

تعديل تركيب قطار 937 المنيا / القاهرة ليتكون من ( 9 عربات VIP ) وبنفس جدوله الحالى.

تعديل تركيب قطار 910 الإسكندرية / القاهرة ليتكون من ( 10 عربات ثانية فاخرة + عربة بوفيه ثانية مكيفة أسبانى ) وبنفس جدوله الحالي

كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أضافت عربات فاخرة على خط ( الاسكندرية / القاهرة / أسوان ) من خلال تعديل تركيب بعض القطارات، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة.