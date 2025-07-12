شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: 1.1 مليار جنيه تعويضات حوادث ومنح لعمالة غير منتظمة خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع "للوزارة" خلال الفترة من 1-7-2024 وحتى 30-6-2025، والذي بلغ مليارا و143 مليونًا و983 ألفًا و187 جنيهًا ، استفاد منه 234 ألفًا و287 عاملًا على الرعاية الصحية والاجتماعية،واستخراج شهادات قياس مستوى مهارة ، ومنح دورية وتعويضات من "بند الحوادث"، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى وزارة العمل ،بالاستمرار في تقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة،

وأوضح الوزير جبران، أن هذه المبالغ المنصرفة عبارة عن: مليار و109 ملايين و197 ألف جنيه ، على 6 منح دورية سنوية ،يتم صرفها لكل عامل غير منتظم في المناسبات، والتي وصلت الأن إلى 1500 جنيه لكل عامل ،في المنحة الواحدة.. و 18 مليونًا و755 ألف جنيه تعويضات من" بند الحوادث" لمصابين ومتوفين،بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألفًا للمصاب.. و16 مليونًا و31 ألفًا و187 جنيهًا على الرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك استخراج شهادات قياس مستوى مهارة بالمجان لمساعدة هذه الفئة من العمال عبلى الاستفادة من التأمين الصحي والاجتماعي.