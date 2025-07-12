شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2025.. جار تصحيح المواد لتجهيز النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم البحث عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، بعد انتهاء الامتحانات الخميس 10 يوليو الجارى، ولم تحدد وزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، ولكن تعمل الكنترولات على تصحيح كراسات الإجابة، حيث تبدأ الأسبوع الجارى في تصحيح مواد الأحياء والرياضيات التطبيقية والإحصاء، إضافة إلى استكمال تصحيح الكيمياء والجغرافيا والرياضيات البحتة، حيث أوشكت الكنترولات على الانتهاء من تصحيح المواد الأخيرة.

وتوجه الوزير محمد عبد اللطيف بخالص الشكر والتقدير والتحية لكافة الأطراف والجهات المشاركة في العملية الامتحانية، مؤكدا أنهم بذلوا جهودا عظيمة بمنتهى الإخلاص والتفاني لخروج الامتحانات في أفضل صورة.

ووجّه خالد عبد الحكم، رئيس عام الامتحانات، خالص الشكر والتقدير للوزير محمد عبد اللطيف، على قيادته الحكيمة ورعايته الكاملة للعملية الامتحانية، وما قدّمه من دعم مستمر وتيسير لكافة الإجراءات، مما أسهم في إنجاز الامتحانات وخروجها بصورة منضبطة ومنظمة تعكس مستوى التخطيط الجيد والتنفيذ الدقيق.

كما وجّه خالد عبد الحكم، الشكر والتقدير إلى مديرى ووكلاء المديريات التعليمية ومديري الإدارات التعليمية بجميع أنحاء الجمهورية، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في إنجاح سير العملية الامتحانية، معربًا عن امتنانه البالغ لفرق العمل بدءًا من شؤون الطلاب ومرورًا بمديري التعليم الثانوي في المديريات التعليمية، ومراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية، ومستشاري تنمية المواد التعليمية، مثمنًا ما بذلوه من جهد استثنائي في أداء مهامهم الدقيقة بكل كفاءة والتزام، فضلًا عن التنسيق والمتابعة الفعالة خلال فترة الامتحانات.

