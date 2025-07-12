شكرا لقرائتكم خبر عن ولد أسيرا وارتقى شهيدا.. إسرائيل تقتل أصغر أسير فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

ارتقى الفلسطيني يوسف الزق، أصغر أسير في العالم، شهيدًا بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى شقة سكنية بعائلته في شارع الثورة وسط غزة، بحسب ما نقلته مصادر صحفية فلسطينية.

‏ووُلد يوسف داخل سجون الاحتلال الإسرائيلى عام 2008، وارتبط اسمه بقصة نضال والدته الأسيرة المحررة فاطمة الزق، التي أنجبته خلف القضبان.

‏ونشر الصحفي الفلسطيني محمد منصور صورة للأسيرة المحررة فاطمة الزق خلال توديعها لنجلها الشهيد بعد أن ارتقى جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة العائلة في شارع الثورة وسط مدينة غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 60 شخصا وإصابة 231 خلال الـ 24 ساعة الماضية في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.



وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد "الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة": "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 61 شهيدا و231 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية"



يوسف الزق مع والدته