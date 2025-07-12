شكرا لقرائتكم خبر عن كانوا ينتظرون الطعام.. إسرائيل تقتل 27 فلسطينيا وتصيب 180 آخرين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة ضد الفلسطينيين في غزة، حيث استشهد 27 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات، اليوم السبت، في إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على المواطنين قرب مركز مساعدات شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب المواطنين من منتظري المساعدات قرب مركز مساعدات الشاكوش شمال رفح، ما أدى لاستشهاد 27 مواطنا وإصابة 180 آخرين.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 60 فلسطينيا بنيران وقصف الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم السبت.