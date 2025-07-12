شكرا لقرائتكم خبر عن المعاينة تكشف عدم اشتعال أى حرائق داخل ركن فاروق في حلوان والان مع تفاصيل الخبر

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أن الحريق الذي اشتعل في حلوان في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، اندلع بمساحة من الهيش والمخلفات، بكورنيش النيل، دون إصابات.



وتبين من خلال المعاينة، أن الحريق لم يشتعل بركن فاروق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان، لكشف سبب اشتعال الحريق.



وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق اندلع فى كميات من الهيش والمخلفات بكورنيش النيل فى منطقة حلوان دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد اشتعال حريق كورنيش النيل فى حلوان، حيث انتقل على الفور سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين اشتعال النيران فى مخلفات وهيش بكورنيش النيل وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده قبل الوصول إلى المراكب دون إصابات وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.