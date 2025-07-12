شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2025.. الإعلان بالدرجات على الخليج 365 خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن نتيجة الثانوية العامة 2025، تعلن بالدرجات للطلاب وليست بأى طريقة أخرى مثل التقديرات أو الألوان، ولا صحة نهائيا لما يتم تداوله بصدور قرار باعلانها بالتقديرات أو الألوان للطلاب، على أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، بعد انتهاء التصحيح والتجميع ورصد الدرجات، مشددة على أن أعمال التصحيح مستمرة داخل الكنترولات بانتظام ودقة.

حصل الخليج 365" من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، حيث يتم نشر نتيجة الثانوية العامة لطلاب النظامين القديم والجديد على الموقع فور اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم.

ويتيح الخليج 365" للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025، برقم الجلوس، حيث يظهر للطالب درجاته في المواد الدراسية والمجموع الكلى الحاصل عليه الطالب، ويتم اتاحة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة للطلاب بشكل مجان.



وبدأ طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم البحث عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، بعد انتهاء الامتحانات الخميس 10 يوليو الجارى، ولم تحدد وزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، ولكن تعمل الكنترولات على تصحيح كراسات الإجابة، حيث تبدأ الأسبوع الجارى في تصحيح مواد الأحياء والرياضيات التطبيقية والإحصاء، إضافة إلى استكمال تصحيح الكيمياء والجغرافيا والرياضيات البحتة، حيث أوشكت الكنترولات على الانتهاء من تصحيح المواد الأخيرة.