شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة شاملة لخدمات المياه والصرف الصحى بمدينة البدرشين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنفيذ القوافل المائية الشاملة بمدن وقرى محافظة الجيزة؛ لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع وتعزيز الوعي المائي لمختلف الفئات العمرية بالمجتمع من خلال عمل أنشطة توعوية متنوعة.

وفي هذا الإطار، قال المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، إن فريق التوعية، نظم قافلة مائية بمدينة البدرشين، بالتعاون مع مجلس المدينة، مشيرًا إلى أن فعاليات القافلة بدأت باستطلاع رأي المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي؛ لمعرفة مدى رضا المواطنين عن جودة الخدمات.

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى عمل حملات توعية مباشرة مع المواطنين؛ للحث على ترشيد استهلاك المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، بالإضافة إلى توزيع بروشورات تحمل العديد من رسائل التوعية المائية.

وشهدت فعاليات القافلة، قيام فريق المعامل المشارك بالقافلة برفع عينات عشوائية من منازل المواطنين؛ للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

وفي ضوء مساعي الشركة لتعزيز ثقافة الوعي المائي لدى الشباب والأطفال، نفذ فريق التوعية العديد من الأنشطة التوعوية بمركز شباب البدرشين، وورشة لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة لصيانة وإصلاح السباكة التالفة.

وتزامنًا مع فعاليات القافلة، شهد قصر ثقافة البدرشين، تنفيذ ندوة للحث على أهمية ترشيد المياه وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وأنشطة تفاعلية تستهدف رفع الوعي المائي.

وأكملت القافلة فعاليتها بتعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك، وقنوات التواصل المختلفة مع الشركة كالخط الساخن 125 لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والصفحة الرسمية، والموقع الإلكتروني.

جانب من القافلة

قافلة شاملة لخدمات المياه والصرف الصحى

جانب من القافلة بالبدرشين