شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حريق رمسيس.. 1676 سنترالًا في مصر تؤمن شبكة الاتصالات القومية والان مع تفاصيل الخبر

بعد الحريق الذي وقع مؤخرًا في سنترال رمسيس، أحد أهم السنترالات التاريخية في قلب القاهرة، زاد الاهتمام العام بالتعرف على حجم شبكة السنترالات في مصر، ومدى انتشارها واعتماد الدولة عليها في تقديم خدمات الاتصالات.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بلغ عدد السنترالات في مصر 1676 سنترالًا موزعين على مستوى الجمهورية، وذلك حتى نهاية مارس 2025، وتعكس هذه الأرقام مدى انتشار البنية التحتية للاتصالات الأرضية، ودورها الحيوي في تغطية جميع المناطق بالخدمات الأساسية مثل الهاتف الثابت والإنترنت.

وتصل السعة الإجمالية لهذه السنترالات إلى 18.59 مليون خط، بينما يبلغ عدد الخطوط الأرضية النشطة المستخدمة فعليًا 13.37 مليون خط. كما أظهرت البيانات أن عدد اشتراكات الإنترنت الأرضي في مصر بلغ 11.87 مليون اشتراك، وهو ما يعكس حجم الاعتماد المتزايد على خدمات الاتصالات الثابتة، سواء في الاستخدام المنزلي أو المؤسسي.

في هذا السياق، جاءت تصريحات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، لتؤكد أن الحريق لم يؤثر على مستوى الخدمة القومية، موضحًا أن مصر لا تعتمد على سنترال رمسيس كمركز رئيسي وحيد.

وأكد أن هناك شبكة متكاملة من السنترالات تخدم كل منطقة على حدة، مما يضمن استمرارية الخدمة وتوزيع الأحمال بشكل فعال، حتى في حالة حدوث أي طارئ في موقع معين.

تكشف هذه المنظومة عن تخطيط مسبق لتوزيع خدمات الاتصالات بطريقة متوازنة، بحيث لا تتوقف الخدمة تماما عند تعرض أي سنترال لمشكلة، وهو ما ظهر جليًا في قدرة الشبكة على احتواء تأثير حريق سنترال رمسيس.