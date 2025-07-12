شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: قيود أمنية صارمة بالمنطقة البحرية المحاذية لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن فرض قيود أمنية صارمة بالمنطقة البحرية المحاذية لقطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.