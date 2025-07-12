شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج لعام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2026، كالتالى:

ـ التقديم الإلكترونى.

ـ الاختبار الإلكترونى.

ـ المقابلة الشخصية.

ـ التقديم فقط أونلاين عن طريق الموقع الرسمي للتقديم الإلكترونى ‏ https://dualedu.moe.gov.eg/home

ـ ممنوع التقديم الورقى، وفى حالة القبول يتم استيفاء الأوراق فقط للمقبولين بشكل نهائي.

ـ يختار الطالب بين " التقديم على نظام التعليم والتدريب المزدوج ـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية ـ مراكز التميز".

ـ هناك طريقتان للتقديم الأولى أما عن طريق حساب الطالب الموحد من خلال إدخال الأيميل وكلمة السر.

ـ الطريقة الثانية يمكن تسجيل الدخول على الرابط من خلال كود الطالب وتاريخ الميلاد " اليوم ـ الشهر ـ السنة الميلادية".

ـ اختيار الرغبات يكون وفق المجموع الحاصل عليه الطالب في الشهادة الإعدادية.

ـ يقوم الطالب باختيار النظام التعليمي الذي يرغب في التقديم عليه كاختيار أولي من بين التعليم والتدريب المزدوج التكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التميز.

ـ يقوم الطالب باستكمال بيانات التقديم وتحديد الرغبات التفصيلية في النظام التعليمي المختار على سبيل المثال: تحديد رغباته في المدرسة / التخصصات بداخل هذا النظام التعليمي) بحد أقصى 3 رغبات.

ـ يتاح للطالب أن يتقدم لأكثر من نظام التعليمي إذا كان ذلك يتناسب مع مجموعه في الشهادة الإعدادية والإدارة التعليمية التابع لها.

ـ في حالة إبداء الرغبة في التقديم على نظام تعليمي ثاني بتعين للطالب اختبار 3 رغبات تفصيلية في النظام التعليمي الثاني.

ـ لا يتم تحصيل أي مبالغ مالية أخرى لأى جهة تحت أي مسمى خلال جميع إجراءات عملية التقديم باستثناء المصروفات الدراسية الحكومية وجميع المصروفات والمبالغ المدفوعة غير مستردة.

ـ التقديم متاح فقط من خلال الصحة الإلكترونية ولا يوجد اي منافذ أو مندوبين أو شركاء آخرون للتقديم، والوزارة غير مسؤولة عن أي طلب تقديم يتم خارج المنصة الإلكترونية.

ـ الدفع يكون فقط من خلال شبكات الدفع الإلكتروني المذكورة على المنصة الإلكترونية والوزارة غير مسؤولة عن أي دفع يكون خارج تلك الشبكات.

ـ التقديم متاح فقط على النماذج / المدارس التخصصات التي للناسب مع مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية والإدارة التعليمية التابع لها.

ـ يتاح للطالب أن يتقدم للأكثر من نظام تعليمي من بين التعليم والتدريب المزدوج التكنولوجية التصنيفية ومراكز اللهم إذا كان ذلك مناسب مجموعة في الشهادة الإعدادية والإدارة التعليمية.

ـ لا يتم دخول امتحان القبول والمقابلة الشخصية إلا بعد سداد 250 جنيه مصري رسوم الامتحان والمقابلة الشخصية من خلال شبكات الدفع الالكتروني ولارسوم غير مستردة.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم المزدوج، ومراكز التميز، وذلك للعام الدراسي 2025/ 2026، حيث يتاح التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال الفترة من الجمعة الموافق 11 يوليو 2025 وحتى يوم الأحد الموافق 20 يوليو 2025.

وتؤكد الوزارة أن عملية اختيار الطلاب تخضع لمعايير دقيقة وشروط محددة لضمان اختيار الكفاءات المناسبة، وتشمل هذه الشروط الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية.

وتشير الوزارة إلى أن هذه المدارس تتميز بتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث التطورات العالمية، مما يُسهم في تمكين الطلاب من الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، كما تتيح هذه المدارس للطلاب العديد من المميزات، من بينها تدريبات عملية، وشخصية، وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب ممارسة الأنشطة الفنية، والثقافية، والرياضية.

وتؤكد الوزارة أن التعليم الفني التكنولوجي يشهد نقلة نوعية هذا العام، حيث تم زيادة عدد المدارس والتخصصات الجديدة، وربط المناهج الدراسية بمتطلبات سوق العمل، ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر، فضلًا عن الشركاء الصناعيين في مختلف المجالات.

ومن الجدير بالذكر أن العديد من هذه المدارس تم تطويرها لتكون مدارس خضراء صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية وتطبق أنظمة ترشيد الطاقة، كما تم تحويل العديد منها إلى مدارس ذكية مزودة ببنية تحتية فنية وتكنولوجية متطورة، وتعمل بأنظمة رقمية متكاملة.

وتشير الوزارة إلى أن التقديم يتيح هذا العام للطلاب الاختيار من بين مجموعة من التخصصات المستقبلية التي تلبي احتياجات سوق العمل، ومنها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا تركيبات وصيانة منظومة الطاقة الشمسية، والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية، وتخصص الكهرباء، وسلاسل الإمداد والتوريد.



وتنوه الوزارة عن هذه الروابط الهامة للتقديم والاستعلام، حيث يمكن الاطلاع على طريقة التقديم من خلال الفيديو:

‏ https://www.facebook.com/share/v/1GGaMFhL8E/

وللتقديم الإلكتروني:

‏ https://dualedu.moe.gov.eg/home

ولمزيد من المعلومات والرد على التساؤلات عبر الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية:

‏ https://www.facebook.com/share/1G8hF98tEL/

وبالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية، والعائدين من الخارج (المصريين)، والطلاب الوافدين (الأجانب)، والطلاب الحاصلين على الإعدادية في العام السابق والراغبين في تغيير نوعية التعليم، يمكنهم التسجيل عبر الرابط التالي:



‏ https://forms.gle/qSCd8S8feNwgsBv68