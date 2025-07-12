شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية ناعيًا الدكتور رفعت العوضي: فقدنا عَلَمًا بارزًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، بقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره، الدكتور رفعت السيد العوضي، عضو المجمع وأستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، الذي وافته المنيَّة صباح اليوم، عن عمرٍ نهاز 87 عامًا، بعد مسيرة عِلميَّة حافلة بالعطاء والإنجاز.

وأكِّد المجمع أنَّ الفقيد -رحمه الله- كان عَلَمًا بارزًا في مجال الاقتصاد الإسلامي، جمع بين عمق التخصُّص وغزارة الإنتاج العِلمي، وأسهم بفكره وأبحاثه في إثراء المكتبة الإسلاميَّة، فضلًا عن جهوده المخلصة في خدمة العِلم والدعوة، داخل مصر وخارجها، من خلال التدريس والتأليف والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية المتخصِّصة.

وتقدَّم المجمع بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة وتلامذته ومحبِّيه، داعيًا الله -تعالى- أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدَّمه في خدمة العِلم والدين، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، و{إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون}.