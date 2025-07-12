شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تنشر تقريرا يكشف تفاصيل الوضع الوبائى العالمى لجدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر منظمة الصحة العالمية التقرير رقم 55 لتفشى جدرى القرود فى عدد من البلدان، والذى يوفر تفاصيل عن الوضع الوبائى العالمى لحمى الضنك، بما فى ذلك تحديث عن الوضع الوبائى لجدرى القرود فى أفريقيا، مع بيانات حتى 6 يوليو 2025. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

وقالت المنظمة فى بيان لها أن هذا التقرير يقدم تفاصيل عن الوضع الوبائى العالمى لجدرى القرود، بما فى ذلك تحديث عن الوضع الوبائى فى أفريقيا، مع البيانات حتى 6 يوليو 2025، وتحديثات الاستجابة التشغيلية حتى 9 يوليو 2025.

أبرز الأحداث..

لا تزال جميع سلالات فيروس جدرى القرود (MPXV) منتشرة فى العديد من البلدان، وإذا لم يتم احتواء فاشيات جدرى القرود بسرعة ولم يوقف انتقالها بين البشر، فإنها تُشكِّل خطر انتقالها المُستدام بين الدول.

وأضافت، إنه منذ الإصدار الأخير من هذا التقرير، لم تبلغ أى دولة جديدة عن حالات إصابة بفيروس جدرى القرود السلالة Ib MPXV للمرة الأولى.

أبلغت 19 دولة أفريقية عن استمرار انتقال فيروس جدرى القرود من النوع الثانى (IIb MPXV) خلال الأسابيع الستة الماضية. ويستمر الإبلاغ عن حالات الإصابة بالفيروس من النوع الثانى (IIb MPXV) فى غرب أفريقيا، بينما أبلغت دول وسط أفريقيا عن حالات إصابة بفيروس جدرى القرود من النوع الأول (Ia) والنوع الأول (Ib MPXV)، وأبلغت دول شرق أفريقيا عن حالات إصابة بالفيروس من النوع الأول (Ib MPXV).

يُعزى الانخفاض العام الأخير فى عدد الحالات المؤكدة فى جميع أنحاء القارة إلى انخفاض عدد الحالات فى سيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبعض التأخير فى الإبلاغ. ولا تزال جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه تحديات فى الوصول إلى خدمات الفحص.

لوحظ اتجاه تصاعدى فى غرب أفريقيا، وخاصة فى غينيا وليبيريا وتوجو، حيث سُجِّلت حالات تفشى متزايدة لفيروس جدرى القرود من النوع الثانى (MPXV) خلال الأسابيع الأخيرة. يتضمن هذا التقرير ملخصًا للوضع الوبائى فى هذه البلدان الثلاثة.

أبلغت الصين عن 9 حالات إضافية من الفيروس من النوع Ib MPXV منذ آخر تقرير حالة. ولا تزال التحقيقات الوبائية جارية لبعض هذه الحالات، ويُصنف وضع انتقال فيروس جدرى القرود من النوع Ib MPXV فى الصين بأنه "غير معروف" فى انتظار مزيد من المعلومات.

أبلغت تركيا منظمة الصحة العالمية بأثر رجعى عن حالة إصابة بالفيروس (MPXV) من النوع Ia، اكتُشفت فى أكتوبر الأول 2024 لدى مسافر قادم من جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولم تُسجل أى حالات ثانوية بين مخالطى الحالة الذين خضعوا للمراقبة.

و يتضمن هذا التقرير ملخصًا للاجتماع الرابع للجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية (2005) بشأن الارتفاع المفاجئ فى حالات الإصابة بمرض جدرى القرود، والذى عقد فى 5 يونيو 2025.