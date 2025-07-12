شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنظم المؤتمر السنوى لشباب ثانوى بإيبارشية بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

نظمت إيبارشية بني سويف مؤتمرها السنوي التاسع عشر لشباب وشابات مرحلة ثانوي، والذي حمل شعار "325"، فى كنيسة السيدة العذراء ببني سويف (مقر المطرانية)، بحضور الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية.

وشارك بالمؤتمر عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وأكثر من 600 شاب وشابة من مرحلة ثانوي من مختلف كنائس الإيبارشية.

وحاضر بالمؤتمر الأب القمص بولس الأنبا بيشوي، والأب القمص مرقس فوزي، والأب القس يعقوب عياد، كما تضمن فقرة ترانيم قدمها فريق كورال مارافرام السرياني.