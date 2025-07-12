شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف دولار.. التعليم العالى تعلن عن جائزة الإيسيسكو - أذربيجان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية والإعلان عن جوائز دولية، بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو، موضحًا أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية.

وفي هذا الإطار، تُعلن اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن جائزة الإيسيسكو - أذربيجان "ناتافان" للتميز في التراث الثقافي.

ومن جهته، أوضح الدكتور أيمن فريد، مُساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن جائزة الإيسيسكو "ناتافان" تهدف إلى التميز في التراث الثقافي، وإبراز أفضل المُمارسات في مجالات صون التراث وإدارته داخل الدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو، فضلًا عن تشجيع اعتماد أساليب متطورة وتعزيز التعاون بين البلدان من أجل الحفاظ على تراثها وتثمينه، إضافة إلى تكريم الأفراد الاستثنائيين والاحتفاء بمساهماتهم المتميزة في مجال حماية التراث الثقافي.

ومن جانبه أشار الدكتور رامي مجدي مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون الإيسيسكو إلى أن الجائزة تُمنح مرة واحدة كل عامين، وتشمل جائزتين رئيسيتين مبلغ مالي قدره 100,000 دولار أمريكي للمشروع الفائز عن فئة المشاريع تقديرًا لإنجازه الاستثنائي، ومساهمته البارزة في تحقيق أهداف الجائزة ومعاييرها، إضافة إلى منح مبلغ مالي قدره 30,000 دولار أمريكي للفرد الفائز عن فئة الأفراد تأكيدًا للجهود المُتميزة والاستثنائية في مجال صون التراث الثقافي.

وللمزيد من المعلومات عن هذه الجائزة يُرجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي :

https://drive.google.com/file/d/1170Pj7CKqBun8oBdMq8Fu1J8pc4MRDFi/view?usp=sharing

وللحصول على استمارة الترشح للمشروعات من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://drive.google.com/file/d/1rj_rPvNXCHFlH5CthztA8cB-3ac6nQCc/view?usp=sharing

وللحصول على استمارة الترشح للأفراد من خلال الرابط الإلكتروني التالي :

https://drive.google.com/file/d/1t2vzEiFOROYEoWzGP9SlI9IHcKPqNVn-/view?usp=sharing

على الراغبين في التقدم لهذه الجائزة، موافاة اللجنة الوطنية المصرية بنسخة من المشروع المراد تقديمه، واستمارة الترشح على البريد الإلكتروني الموضح أدناه، في موعد أقصاه ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥، حتى يتسنى للجنة البت في الطلبات المُقدمة، وموافاة المنظمة بها.

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