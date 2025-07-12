شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تختتم دوري كرة القدم لمرحلة الطفولة بإيبارشية المعادى والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، فعاليات دوري كرة القدم لأطفال المرحلة الابتدائية (الصفين الأول والثاني)، والذي أقيم بملعب كنيسة رئيس الملائكة رافائيل بالمعادي، وسط أجواء مبهجة وبحضور واسع من الخدام وأولياء الأمور.

وشارك في الدوري 90 طفلًا من أبناء مدارس التربية الكنسية التابعة للإيبارشية، موزعين على عدد من الفرق التي مثلت كنائس ومعاهد مختلفة، حيث استمر الدوري على مدار عدة أسابيع، وشهد تنافسًا حماسيًا بين الأطفال في إطار من المحبة والروح الرياضية.

وأكد القائمون على تنظيم الدوري أن الهدف من هذه البطولة ليس فقط تنمية الجانب الرياضي للأطفال، بل أيضًا تعزيز قيم العمل الجماعي والانضباط والتعاون، وغرس روح التنافس الشريف في نفوسهم منذ الصغر، إلى جانب دعمهم نفسيًا واجتماعيًا في بيئة كنسية آمنة ومحبة.

وتم الإعلان عن أسماء الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، على أن تُسلَّم الجوائز والميداليات التقديرية في حفل ختام مهرجان الطفولة السنوي الذي تقيمه الإيبارشية في أغسطس المقبل، والذي يشمل أيضًا عروضًا كشفية وفنية وروحية متنوعة.

من جانبه، عبّر الأنبا دانيال، أسقف الإيبارشية، عن سعادته بمستوى التنظيم وروح الفرح التي سادت الدوري، مؤكدًا أن مثل هذه الأنشطة تساعد في بناء شخصية الطفل الكنسي المتكاملة، وتجعله مرتبطًا بالكنيسة ليس فقط روحيًا، بل اجتماعيًا وثقافيًا أيضًا.

كما أثنى خدام وخادمات مرحلة الطفولة على مجهودات اللجان المنظمة والدعم الكبير الذي قدمته الإيبارشية لإنجاح الفعالية، مشيرين إلى أنها باتت تقليدًا سنويًا ينتظره الأطفال بشغف، نظرًا لما يوفره لهم من ترفيه وتعليم وتواصل مع أقرانهم داخل الخدمة.