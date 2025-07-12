شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد نقابات عمال فلسطين يشكل لجنة عمالية للعاملين في الخط الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكل مجلس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع محافظة جنين لجنة عمالية للعاملين في الداخل المحتل.

وأوضح النقابي عبد الحكيم شباني، للعاملين اهمية هذه اللجنة بما يتوائم مع احتياجات العمال القانونية ومتابعتها.

واكد الشيباني أن الھيكل التنظيمي لدستور الاتحاد وبتوضيح آليات العمل للجنة العمالية في محافظة جنين التي تهدف الى متابعة كافة القضايا التي تھم العاملين خلف الخط الاخضر ضمن النقابات المنضوية تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مبرزا أهمية قطاع البناء الذي يشكل غالبية العاملين في الداخل المحتل.

وحضر اللقاء أمين سر مجلس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع جنين محمد كميل، ونائبه عبد الرحيم فرحات، وامين سر نقابة عمال البناء محمد جوابرة، واعضاء الھيئة الادارية ضرغام محاميد، وعبد الله السعدي.

وكان قد قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، إن الأوضاع الراهنة لا تبشر بأي انفراجة قريبة في ملف عودة العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، مشيراً إلى أن الاتصالات التي أجراها الاتحاد مع أطراف داخل الكنيست الإسرائيلي لم تسفر عن وجود أي تشريعات أو نقاش رسمي بشأن استئناف دخول العمال الفلسطينيين.

وأوضح سعد أن السياسات الإسرائيلية تتجه نحو مزيد من التضييق، بما في ذلك العمل على تشريعات قد تُمنع بموجبها عودة أي عامل فلسطيني تم اعتقاله سابقاً دون تصريح، ما يعني الإقصاء الدائم لآلاف العمال من سوق العمل الإسرائيلى.