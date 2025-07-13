شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتابع إصلاح هبوط أرضي بحى مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت محافظة القاهرة، أن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، يتابع أعمال شركة الصرف الصحى لاصلاح الهبوط الأرضي الناتج عن بئر صرف صحى أسفل كوبرى التجنيد القادم من بن الحكم فى اتجاه المحكمة بحى مصر الجديدة.

وتم اتخاذ الاجراءات التأمينية حول الهبوط دون إعاقة للحركة المرورية مع تواجد الأجهزة المعنية بالمكان.

وفي سياق آخر، أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولة تفقدية بمحيط سنترال رمسيس، حيث تواصل شركة المقاولون العرب العمل على إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس تنفيذًا لتوجيهات د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

وبدأت أعمال الترميم والصيانة في سنترال رمسيس حيث يتواجد بالموقع فرق من العمال المتخصصين الذين يعملون على إعادة تأهيل المبنى بشكل عاجل.



حفرة عميقة



هبوط أرضي بميدان التجنيد



هبوط أرضي بميدان التجنيد



هبوط أرضي بميدان التجنيد



هبوط أرضي بميدان التجنيد