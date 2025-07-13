شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإدارى تستقبل 40 طعنا على انتخابات الشيوخ بعد إعلان الأسماء والرموز والان مع تفاصيل الخبر

تلقت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب وئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، عدد 40 طعن علي انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأكدت مصادر، أن المحكمة مستمرة في العمل علي مدار الثلاث أيام التي بدات أمس الجمعة المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وكان هذا الرقم الذي تلقته محكمة القضاء الإداري ، حتي الخامسة مساء ، ومن المنتظر تغييره وفقًا لعدد المتقدمين ، فمازال الباب مفتوح لتلقي الطعون .

وأكدت الهيئة الوطنية أن فترة تلقي الطعون تمتد لثلاثة أيام متتالية، بدءًا من اليوم وحتى الأحد الموافق 13 يوليو، وتُنظر الطعون أمام محاكم القضاء الإداري المختصة بالمحافظات، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة.

وكانت اللجان المختصة باستقبال طلبات الترشح قد واصلت عملها على مدار الأيام الماضية يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، بينما شهد اليوم الأخير الخميس حتى الثانية ظهرًا.

وتُعد مرحلة الطعون أحد المحاور الأساسية في مسار العملية الانتخابية، والتي تهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، تمهيدًا للانتخابات المرتقبة لمجلس الشيوخ، والتي تتابعها الهيئة الوطنية عن كثب لضمان سيرها وفقًا للضوابط القانونية والمعايير الدستورية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 18 يوليو المقبل، مشيرة إلى إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة بخصوص استبعاد أو قبول المترشحين.