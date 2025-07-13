شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي أسفل كوبرى التجنيد ونائب محافظ القاهرة تتفقد أعمال الإصلاح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تفقدت المهندسة مني البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال إصلاح هبوط ارضى أسفل كوبرى التجنيد اتجاه المحكمة بحضور، محمد عبد الوهاب رئيس حي مصر الجديدة ، والمهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة، بتوجيهات من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

كانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغًا بهبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد اتجاه المحكمة ، وعلى الفور توجهت المهندسة نائب المحافظ للموقع وانتقلت الأجهزة المعنية بالمنطقة ومسئولي شركة الصرف الصحي للقيام بأعمال الإصلاح، وجاري عمل التعديلات المرورية اللازمة للتمكين من الإصلاحات اللازمة بما لا يؤثر على حركة السيارات وتشغيل مؤقت للشارع لحين الإنتهاء من الإصلاح .



هبوط أرضي



هبوط أرضي



هبوط أرضي



هبوط أرضي



هبوط أرضي