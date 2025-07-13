شكرا لقرائتكم خبر عن نسيوا رقم 9.. تفاصيل تحرك قطار أسوان - القاهرة بـ"عربة ناقصة" والان مع تفاصيل الخبر

خرج القطار رقم 2011 المكيف بعربات VIP على خط أسوان - القاهرة، صباح اليوم، من محطة أسوان دون العربة رقم 9 التي كان من المقرر إضافتها ضمن التشكيل الكامل للقطار، وهو ما أدى إلى استياء ركاب العربة.

وأكد مصدر بهيئة السكة الحديد أن الواقعة حدثت نتيجة نسيان أو سهو في ترتيب التشكيل بمحطة أسوان، ما أدى إلى غياب العربة المحجوزة بالكامل من قبل الركاب، وهو ما تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين المسافرين الذين فوجئوا بعدم وجود مقاعدهم المحجوزة.

وأضاف عدد من الركاب أن محصّل القطار أبلغهم أن العربة لم تُضف، وعقب وصول القطار إلى محطة الأقصر تم ضم عربة للقطار لاستكمال تركيب القطار وتم نقل ركاب عربة رقم 9 لتكون رقم 11 في مؤخرة القطار.

وعبر عدد من الركاب عن استيائهم، بعد محاولة لمعالجة الخطأ، وإجراء تغييرات ارتجالية في توزيع الركاب، من خلال نقل الركاب الذين استقلوا العربة رقم 11 (التي تحمل أمتعتهم) إلى العربة 10، ثم نقل ركاب 10 إلى العربة البديلة التي تحمل رقم 9، مما أحدث حالة من الفوضى والارتباك داخل القطار، خاصة بين الركاب الذين حجزوا مقاعدهم إلكترونيًا أو باكرًا.