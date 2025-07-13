الأوراق المطلوبة لزواج الأجنبية من أجنبي داخل مصر بالعاصمة الإدارية

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نقلة نوعية أحدثتها وزارة العدل في نقل مكتب زواج الأجانب، من مقره بوزارة العدل بميدان لاظوغلي، إلى مقره الجديد فى العمارة رقم 52 المجاورة الثانية، بالحي السكني الثالث، فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بافتتاحه منذ أيام.



التعريف بالمكتب

ويتشرط لزواج الأجنبية من الأجنبي داخل مصر الأوراق التالية:

- الأوراق المطلوبة لزواج الاجنبية من الأجنبي داخل مصر

1- شهادة عدم ممانعة من سفارة لكل من الزوجين داخل مصر مصدق عليها من الخارجية المصرية مبين بها (الديانة الحالة الاجتماعية).

2- جواز سفر لكل من الزوجين + ختم الاقامة اقامة سياحية.

3- شهادتين فحص طبي لراغبى الزواج من أى مستشفى حكوميه او ای مرکز صحی.

4- عدد 2 شهود.

5- عدد 5 صور شخصيه للزوجين.

ومن الملاحظات الهامة التي يجب الانتباه لها وقت التوجه لمكتب توثيق زواج الأجانب بالعاصمة الإدارية:

- المصري المسيحي تقديم خلو موانع مصدق عليه من الكتدرائية ثم تصديق مديرية الامن في حالة عدم احتواء عدم الممانعة الصادرة من السفارة داخل مصر على بند الديانة فيرجى استخرجها من البلد ثم تصديقها من السفارة المصرية بالخارج ثم تصديقها من الخارجية المصرية بجمهورية مصر العربية.

- على المصرية التي ترغب فى الزواج من أجنبي (أمريكي - بريطاني - كندى - النمسا . تونس ...... ) التوجهة الى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الكائنة 57 ش رمسيس - القاهرة - وذلك لعمل استثناء من تقديم شهادتى السفارة حيث ان السفارات التى يحمل جنسيتها الاجانب المذكورين عالية تقدم اقرارات من السفارة وليس موافقه سفارة + شهاده بالديانة تأكيد إسلام أو شهاده بالديانة)

- بالنسبة للأجنبيات المطلقات اللاتي يحملن جنسيات الدول التي تقدم اقرارات من السفارة وليس موافقات من السفارة مثال ذلك (أمريكا - بريطانيا - كندا - النمسا - التشيك - سلوفاكيا ....) يلزم تقديم حكم طلاق نهائي او حكم طلاق + شهاده بعدم حصول استئناف مصدق عليهم من السفارة المصرية بالخارج ثم التصديق عليها من الخارجية المصرية.

- بالنسبة للدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسى فى مصر يلزم تقديم ما يفيد (الديانة والحالة الاجتماعية وعدم الممانعة) من الدولة التى تحمل جنسيتها المواطنة الاجنبية ويتم التصديق عليها من السفارة المصرية بالخارج ثم التصديق عليه من الخارجية المصرية.

ما هو مكتب زواج الأجانب بالعاصمة الإدارية؟

يقوم مكتب زواج الأجانب بعدد من الإجراءات في مجال الأحوال الشخصية التي أحد طرفيها على الأقل من الأجانب أو للأخوة المسيحيين من غير متحدي الملة والطائفة، التي تسهم في التيسير على المواطنين وتتمثل هذه الإجراءات في عقد زواج رسمي ومصادقة على زواج واشهاد الطلاقة واشهاد مراجعة.

ويعد مكتب زاوج الأجانب من أعرق الإدارات الخدمية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل إذ أنشئ مكتب زواج الأجانب لأول مرة في 6 مارس 1979، داخل مبنى وزارة العدل ولكن في مايو الماضى صدر قرار بنقل المقر الى العاصمة الإدارية بعد انتقال وزارة العدل في وقت سابق.

وتم زيادة عدد منافذ الخدمة في المكتب الجديد بالعاصمة الادارية زاد بواقع 60% من 5 منافذ قبل الانتقال للمبنى الجديد؛ ليصل إلى 8 منافذ حاليا.

خدمة الاستعلام عن وزاوج الأجانب الكترونيا

وأطلقت وزارة العدل – بالتزامن مع افتتاح المكتب – خدمة الاستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج لكل جنسية، وذلك عبر منصتها، بما يمكن الراغبين في إتمام الزواج من الأجانب من التعرف مقدمًا على الأوراق والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلى المكتب، وهو ما يختصر الوقت ويقلل من الحاجة إلى الزيارات المتكررة، ويعزز من كفاءة الإجراءات وجودة الخدمة.

وحول الاستفادة من الخدمة الرقمية الجديدة التي اطلقتها وزارة العدل للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج الأجانب، فأنه بلغ عدد مستخدمي الخدمة حتى الآن 3362 علماً بأن متوسط المعاملات السنوية 8725، وتم الاستعداد لاتاحة البيانات باللغتين الانجليزية والفرنسية عند اطلاق البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل المصرية على شبكة الانترنت.

فيما يجري الآن العمل على إطلاق خدمة تقديم طلبات زواج الأجانب عن بعد واستيفاء المستندات وحجز موعد لمباشرة الإجراء.