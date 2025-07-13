شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تكشف حقيقة فتح التقديم للالتحاق بالجامعة الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت جامعة عين شمس أنه لم يتم حتى الآن فتح باب التقديم للالتحاق بجامعة عين شمس الأهلية للعام الجامعي الجديد 2025- 2026.

واهابت الجامعة بأولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء أي إعلانات مضللة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي صفحات غير رسمية لا تتبع الجامعة.

واكدت الجامعة أن جميع التفاصيل الخاصة بمواعيد وآليات التقديم، والخطوات المطلوبة، سيتم الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي لجامعة عين شمس الأهلية، الذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة، متضمنا كافة البيانات المتعلقة بالبرامج والدراسة والتقديم، كما سيتم الإعلان عن كافة البيانات المتعلقة بجامعة عين شمس الأهلية من خلال موقع الجامعة الرسمى ، وعبر الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس

وتحتفظ الجامعة بحقها القانوني في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يروج لمعلومات مغلوطة تنتحل صفة جامعة عين شمس الأهلية وتضلل الطلاب وأسرهم، مع خالص التمنيات الطيبة بالتوفيق والسداد لجميع أبنائنا الطلاب.