شكرا لقرائتكم خبر عن ترقبوا نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس عبر الموقع الرسمى لليوم السابع حيث تتاح النتيجة للطلاب للاستعلام عنها قريبا من المقرر أن يتم اعتمادها من الوزير محمد عبد اللطيف .

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وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن الكنترولات انتهت من إعداد النتيجة بشكل كامل وتحديد قائمة أوائل نتيجة الدبلومات الفنية فى جميع الشعب، موضحة أن نسب النجاح مطمئنة وسوف يتاح التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2025 فى اليوم الثانى لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية بشكل رسمي.

وأدى قرابة 780 ألف طالب بالدبومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بكافة النوعيات، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

واستعرضت الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام على النحو التالي:- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

- عدد المهمات المهارية الخاصة بالتقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل (4192) مهمة لعدد (113) برنامج، ويتم مشاركة ما يقارب من (6000) مقيم سوق عمل فى أعمال التقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

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