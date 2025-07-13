شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإسعاف: الأطفال الأكثر إقبالًا على إجراء المكالمات المزيفة بادعاء الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الإسعاف إن الأطفال هم الأكثر إقبالًا على هذا السلوك السلبي الخاص بإجراء المكالمات المزيفة التى تدعى وجود حوادث وحرائق.

وكان الدكتور عمرو الرشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية أكد أن هيئة الإسعاف تسعى إلى تعزيز تقديم الخدمات الخاصة بالحالات الطارئة وغير الطارئة بأعلى معايير الجودة، وتابع: "الهيئة لها دور حيوى كخط الدفاع الأول في حالات الطوارئ"، كونها أداة إنقاذ حقيقية تحفظ الأرواح وتقلل من آثار الأزمات.

وقال الدكتورعمرو الرشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية: مصر كانت من أوائل الدول في المنطقة التي أدركت أهمية إنشاء منظومة إسعافية، تتعامل مع الطوارئ والحالات الحرجة بكفاءة.

وأشار الدكتورعمرو الرشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية مضاعفة أسطول سيارات الإسعاف ليبلغ 3,246 سيارة مجهزة بأحدث التقنيات، لتغطي مختلف أنحاء الجمهورية منوهًا إلى أنه من المستهدف خلال السنوات القادمة الوصول إلى سيارة إسعاف لكل 25 ألف مواطن، بدلًا من سيارة لكل 43 ألف مواطن حاليًا، بما يضمن تقليص زمن الاستجابة، ومواكبة التوسع العمراني الكبير ومشروعات الطرق القومية.