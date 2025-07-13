شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. اعرف موعد إعلانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مراكز تصحيح الثانوية الأزهرية أعمالها فى 16 مركزا موزعة على مستوى الجمهورية، حيث عقد محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لقاءً موسعًا مع رؤساء المناطق الأزهرية ورؤساء مراكز تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، للتأكيد على ضوابط العمل فى هذه المرحلة الدقيقة، وضمان تحقيق أعلى درجات الدقة والنزاهة والعدالة فى تقييم الطلاب.

وأكد وكيل الأزهر أن أعمال التصحيح أمانة تتعلق بمستقبل أبنائنا الطلاب، مؤكدا أن مؤسسة الأزهر عُرفت على مرّ التاريخ بمنهجها القائم على العدل والإنصاف، مشددًا على ضرورة مراعاة الدقة الكاملة والالتزام التام بالتعليمات الصادرة من قطاع المعاهد، لأن كل ورقة إجابة تمثل مصير طالب بذل جهدًا طوال عام دراسى كامل.

ودعا إلى الالتزام بضوابط الحضور والانصراف، مؤكدا ثقته فى الحفاظ على سرية العمل، وعدم تسريب أى معلومات متعلقة بعمليات التصحيح، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد فى أداء هذه المهمة الجليلة.

من جانبه، أكد الشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن التصحيح يُعد من أهم المراحل التى يمر بها العام الدراسى، بل لا تقل أهميته عن الامتحانات نفسها، فهو ركيزة أساسية لضمان العدالة والشفافية"، مشددا على أن هذا العمل أمانة دينية ووطنية، داعيًا الجميع إلى الإخلاص والإتقان فى أداء هذه المهمة.

ووجّه رئيس القطاع عدة توصيات للعاملين فى مراكز التصحيح، جاء أبرزها:

1- الالتزام الحرفى بنموذج الإجابة فيما يتعلق بالأسئلة الموضوعية كالاختيار من متعدد وأسئلة ضع علامة صواب أو خطأ.

2- الاسترشاد بنموذج الإجابة فيما يتعلق بالأسئلة المقالية، مع ضرورة مراعاة تنوع أساليب الطلاب فى التعبير، والتأكيد على منح الدرجات كاملة لكل إجابة تعكس الفهم الصحيح.

3. الحفاظ على سرية العمل والانضباط الكامل.

4. تغليب روح التعاون بين المصححين والمراجعين والمقدّرين.

5. ⁠الالتزام بتعليمات التقدير والمراجعة بدقة.

ومن المتوقع أن تعلن نتيجة الثانوية الأزهرية فى أواخر شهر يوليو الجارى وبحد أقصى الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة بجميع محافظات الجمهورية، من بينهم 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمى، و100,714 بالقسم الأدبى، بواقع 60,147 طالبًا و40,567 طالبة.