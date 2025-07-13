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هبوط أرضى بميدان التجنيد بالحلمية ومحافظة القاهرة تكشف الأسباب

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  • هبوط أرضى بميدان التجنيد بالحلمية ومحافظة القاهرة تكشف الأسباب 1/8
  • هبوط أرضى بميدان التجنيد بالحلمية ومحافظة القاهرة تكشف الأسباب 2/8
  • هبوط أرضى بميدان التجنيد بالحلمية ومحافظة القاهرة تكشف الأسباب 3/8
  • هبوط أرضى بميدان التجنيد بالحلمية ومحافظة القاهرة تكشف الأسباب 4/8
  • هبوط أرضى بميدان التجنيد بالحلمية ومحافظة القاهرة تكشف الأسباب 5/8
  • هبوط أرضى بميدان التجنيد بالحلمية ومحافظة القاهرة تكشف الأسباب 6/8
  • هبوط أرضى بميدان التجنيد بالحلمية ومحافظة القاهرة تكشف الأسباب 7/8
  • هبوط أرضى بميدان التجنيد بالحلمية ومحافظة القاهرة تكشف الأسباب 8/8

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

السبت، 12 يوليو 2025 07:38 م

أكدت محافظة القاهرة أن ميدان التجنيد بحلمية الزيتون، التابع لحى مصر الجديدة شهد هبوطا أرضيا أسفل كوبرى التجنيد، في اتجاه المحكمة، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان لتأمين المارة وقائدي السيارات.

وأضافت المحافظة أن سبب الهبوط يرجع إلى مشكلة بخط الصرف الصحي بنفس المكان، وتم إبلاغ شركة الصرف الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح المشكلة .

 

حفرة عميقة (1)
حفرة عميقة 

 

حفرة عميقة (2)
حفرة عميقة 

 

هبوط أرضي بميدان التجنيد (2)
هبوط أرضي بميدان التجنيد 

 

هبوط أرضي بميدان التجنيد (3)
هبوط أرضي بميدان التجنيد 

 

هبوط أرضي بميدان التجنيد (4)
هبوط أرضي بميدان التجنيد 

 

هبوط أرضي بميدان التجنيد (5)
هبوط أرضي بميدان التجنيد 

 

هبوط أرضي بميدان التجنيد (1)
هبوط أرضي بميدان التجنيد 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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