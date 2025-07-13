شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضى بميدان التجنيد بالحلمية ومحافظة القاهرة تكشف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

أكدت محافظة القاهرة أن ميدان التجنيد بحلمية الزيتون، التابع لحى مصر الجديدة شهد هبوطا أرضيا أسفل كوبرى التجنيد، في اتجاه المحكمة، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان لتأمين المارة وقائدي السيارات.

وأضافت المحافظة أن سبب الهبوط يرجع إلى مشكلة بخط الصرف الصحي بنفس المكان، وتم إبلاغ شركة الصرف الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح المشكلة .



حفرة عميقة



حفرة عميقة



هبوط أرضي بميدان التجنيد



هبوط أرضي بميدان التجنيد



هبوط أرضي بميدان التجنيد



هبوط أرضي بميدان التجنيد