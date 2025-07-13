شكرا لقرائتكم خبر عن "ستوديو إكسترا" يعرض قصة سائق توك توك أمين يعيد 70 جرام ذهب لصاحبها بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

عرض برنامج "ستوديو اكسترا" تقريرًا تلفيزيونيًا من مركز إسنا محافظة الأقصر، حول سائق توك توك يعثر على حقيبة بها 70 جرام ذهب ويعيدها لصاحبها : "المصري عينه مليانة"

خلال التقرير تحدث "عبد النعيم" (سائق توك توك) من أبناء مركز إسنا بمحافظة الأقصر، تفاصيل عثوره على الحقيبة البلاستيكية بها علبة بها 70 جرام ذهب، أثناء العمل على مركبته الخاصة به توك توك قائلا :" استقلت معي سيدة وبصحبتها ابنتها ونسيوا كيس دهب في التوك توك".

أضاف السائق أن لم يغمض لي عين، حتى حرصت على عودة الأمانة لأصحابها، وتمكنت من تحديد السيدة من كاميرات المراقبة من المكان التي استقلت منه التوك توك معي".

بينما علق الشاب زوج السيدة صاحبة الـ70 جرام ذهب، أن لم يصدق بعودة الذهب مرة أخرى، حتى تواصل مع سائق التوك توك، وكان يردد مرارًا وتكرارًا :"ألف حمد وشكر ليك يارب".

ومن المقرر أن يتعرض البرنامج الجديد على شاشة إكسترا نيوز، لنبض الشارع المصري ومطالب المواطن، كما يرصد ويكشف الحقائق من قلب الحدث.

البرنامج الجديد يخطط للاشتباك مع كافة الملفات ويدخل في صلب القضايا، كما يواجه صناع القرار ويطرح أهم الأسئلة بكل شفافية، ومن المقرر أن يقترب من عالم الرياضة والفن والثقافة ويحلل المشهد من كل الزوايا.

ويكشف البرومو الخاص بالبرنامج خطته الجديدة لهدم الشائعات وتدقيق المعلومات لتكتمل الصورة أمام المشاهد.