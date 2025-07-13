شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة البكالوريا.. اختيار الطالب للنظام من أولى ثانوى وممنوع التحويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختار الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية، بين الالتحاق بالثانوية العامة وشهادة البكالوريا بداية من الصف الأول الثانوى العام، بعد إجراء التنسيق الخاصة بالمرحلة الثانوية، وأكدت وزارة التربية والتعليم على أن التحاق الطالب بالبكالوريا يمنع معه التحويل لنظام بديل سواء الثانوية العامة أو الفنية.

ويعتمد نظام البكالوريا على 4 مسارات دراسية، الطب وعلوم الحياة والهندسة وعلوم الحاسب والأعمال والآداب والفنون، ويعتمد أيضا على مرحلتين الأولى وهى الصف الأول الثانوى ويدرس الطالب فيها مواد" اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ المصرى والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق والرياضيات، بالإضافة إلى مواد التربية الدينية واللغة الأجنبية الأولى والبرمجة وعلوم الحاسب كمواد غير مضافة للمجموع، أما المرحلة الرئيسية وهى الصفين الثانى والثالث الثانوى، وتشمل مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ المصرى والتربية الدينية كمواد أساسية، بالإضافة إلى مواد التخصص، يختار الطالب مادة تخصص واحدة في الصف الثانى الثانوى حسب المسار التعليمي والدراسى ومادتين تخصص في الصف الثالث الثانوى بكل مسار دراسى.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف على أهمية التنسيق على مستوى المدارس لنشر الوعي الكامل بمميزات النظام الجديد، مشددا على أن الطالب سيكون له حرية الاختيار بين الالتحاق بنظام شهادة "البكالوريا المصرية" أو الاستمرار في نظام الثانوية العامة الحالي التقليدي، بما يتناسب مع ميوله التعليمية وقدراته واحتياجاته المستقبلية، مؤكدًا أن الهدف هو إتاحة مسارات متعددة لتعليم عالي الجودة لجميع الطلاب، كما أكد الوزير على أن الوزارة تضع مصلحة الطالب المصري في مقدمة أولوياتها، وتسعى بكل السبل لتقديم تعليم عالى الجودة ومتكامل يواكب تطورات العصر ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.