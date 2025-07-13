شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الأول بالدبلومات الفنية بمجموع 99.86%: هدفى الالتحاق بكلية علوم الحاسب والان مع تفاصيل الخبر

حصل الطالب كريم أشرف رضوان بيومي، ابن محافظة القاهرة، على المركز الأول على مستوى الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية (نظام السنوات الثلاث) (تكنولوجيا تطبيقية)، وذلك بحصوله على نسبة 99.86%.

وعبّر كريم، الطالب بمدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسني المشتركة WE للتكنولوجيا التطبيقية، تخصص "فني تطوير مواقع وبرمجيات"، عن سعادته وفخره بتتويجه ضمن أوائل شهادات الدبلومات الفنية، مشيرًا إلى أن فرحته كبيرة وسعادته لا توصف.

وأوضح أن والدته كانت صاحبة الفضل في تشجيعه على الالتحاق بالتعليم الفني، نظرًا لما يتمتع به من مستقبل واعد، وارتباطه باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تدريس المواد المتخصصة في مجال البرمجة، مشيرًا في حديثه لـ"الخليج 365"، إلى أنه وجد نفسه في هذا المجال بعد التحاقه به، خاصة أنه يفضل الجانب العملي على النظري.

وأكد أن التعليم الفني، بما يشمله من تخصصات، يشهد تطورًا كبيرًا في مصر، لافتًا إلى أن تخصص التكنولوجيا التطبيقية يُعد من المجالات المهمة التي لها مستقبل واعد، ويشترط للالتحاق بها الحصول على مجموع مرتفع. كما يُسهم في تطوير مهارات الطلاب وقدراتهم، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأهدى كريم نجاحه لوالديه، تقديرًا لما بذلاه من جهد وتعب طوال سنوات الدراسة، مؤكدًا أنه سيواصل السعي للحفاظ على مستواه من التفوق والنجاح، مشيرًا إلى عزمه الالتحاق بكلية علوم الحاسب.

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2024/ 2025.

وأكد الوزير أن التعليم الفني هو مستقبل مصر الحقيقي ومحور أساسي من محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في إعداد كوادر مؤهلة تقنيًا ومهنيًا لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسي والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية.

وأشاد الوزير بنجاح التعليم الفنى في الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني وقد تجلت أحد نتائجها هذا العام الدراسي في امتحان الدبلوم - للمرة الرابعة - بمشاركة ممثلى سوق العمل مع معلمي وزارة التربية والتعليم في لجان التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج الدراسية المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبه في سوق العمل، وبذلك أصبحت علاقة التعليم الفنى أكثر قوة وارتباطا بسوق العمل.

الطالب كريم أشرف رضوان بيومي