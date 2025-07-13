شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله خليل الأول مكرر على الجمهورية: مذاكرتي سر تفوقى وهدفى كلية الهندسة والان مع تفاصيل الخبر

رغم أنه بدأ الاستعداد متأخرًا نسبيًا، إلا أن الثقة والإصرار كانا مفتاح النجاح للطالب عبدالله خليل إبراهيم علي، الأول مكرر على مستوى الجمهورية، ابن محافظة القاهرة، في تخصص تكنولوجيا المعلومات والحاسبات بمدرسة أي تك الثانوية المتقدمة لـ التكنولوجيا التطبيقية، والحاصل على مجموع 977 من 1000 بنسبة 97.7% .

وقال عبدالله في حديثه لـ ”الخليج 365” بابتسامة ممزوجة بالرضا: كنت حاسس إني هجيب درجة كويسة، ثقتي كانت في ربنا وتعبي اللي بذلته بالمذاكرة هي سبب نجاحي". مضيفًا: "بدأت أذاكر من الترم التاني، وقتها ملامح المنهج بقت واضحة، وكنت بذاكر كل يوم مادة بمادتها.. يمكن اتأخرت في البداية، بس ركزت جدًا بعد كده".

وأشار عبدالله إلى دور التدريب العملي في بداية السنة، موضحًا: التدريب اللي كان تبع الشركة ساعدني جدًا.. فادني في التخصص وفي الدراسة كمان، وحسيت إن عندي خلفية كويسة خلتني أفهم أكتر وسهل عليا وقت الامتحانات".

وعن التحديات، أوضح: "الامتحانات كانت شديدة، لكن عدت بدعوات أهلي وصحابي.. والحمد لله السنة دي كانت هادية وعدت بسلام". ولم ينسَ عبدالله دعم والدته: "والدتي كانت أكتر حد داعمني، بتشجعني على طول، وكانت بتساعدني نفسيًا طول الوقت".

وعن حلمه، قال عبدالله: "نفسي أدخل كلية هندسة – قسم computer science، وأكمل في المجال اللي بحبه ودرسته بقالي خمس سنين". كما وجه عبدالله رسالة للطلاب: "متقلقوش من الامتحانات، هي مش صعبة زي ما الناس بتفتكر.. التوتر هو اللي بيخلي الناس تؤدي وحش، لكن اللي داخل مطمن وذاكر كويس، ربنا هيوفقه أكيد".