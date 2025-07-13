جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تحصل على اعتماد أكاديمي فرنسي

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الاعتماد الفرنسي يعزز خطواتها نحو الريادة في التعليم العالي الأمني ويعكس جودة برامجها الأكاديمية

حصلت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على الاعتماد الكامل، لمدة خمس سنوات، من قبل المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي في فرنسا، لبرامج ماجستير القانون الجنائي والعلوم الجنائية، وماجستير علم الجريمة، والدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.

وبهذه المناسبة، أوضح معالي رئيس الجامعة د. عبد المجيد البنيان أن حصول الجامعة على الاعتماد الفرنسي لهذه البرامج الأكاديمية، هو ثمرة جهود مستمرة لتطوير الأداء الأكاديمي للجامعة وَفْق أفضل معايير الجودة والتميز؛ حيث تعمل الجامعة على طرح برامج أكاديمية نوعية تُعزِّز القدرات الأمنية والعدلية العربية على مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية، من خلال تصميم وتنفيذ البرامج الأكاديمية المتقدمة ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن حصول الجامعة على الاعتماد الفرنسي يُعَزِّز خطواتها نحو الريادة في إعداد القادة والخبراء العرب في المجالات الأمنية والقانونية بما يحقق تطلعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، والمؤسسات الأمنية العربية، وأهداف الجامعة الإستراتيجية.

وأشار د. البنيان إلى أن حصول الجامعة على الاعتماد الفرنسي لمدة خمس سنوات يعد إنجازًا متميزًا، جاء بعد إجراء تقييم شامل ودقيق من قِبل فريق من مراجعي المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي في فرنسا "Hcéres". مؤكدًا أنه يعكس كذلك مدى التزام الجامعة بمعايير الجودة الأوروبية في التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف أن هذا الاعتماد، الذي يعكس جودة وتميز البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة، يتيح لها كذلك العديد من المزايا، أبرزها تعزيز ثقة المستفيدين والجهات المعنية في جودة مخرجاتها، وتحسين فرص الحصول على التمويل والشراكات الإستراتيجية، إضافة إلى تسهيل الاعتراف بشهاداتها ومؤهلاتها على نطاق أوسع.

وأعرب د. البنيان عن اعتزازه وكافة منسوبي الجامعة بحصولها على الاعتماد الأكاديمي، الذي سيدعم جهود الجامعة في تحقيق الأمن العربي المشترك من خلال القيام بدورها كجهاز علمي لمجلس وزراء الداخلية العرب.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لتقييم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الفرنسي يُعنى بضمان الجودة الأكاديمية والنزاهة العلمية في فرنسا وفي مختلف دول العالم؛ لتحسين جودة مخرجات التعليم العالي من خلال تحليلاته وتقييماته وتوصياته، حيث يحظى بعضوية المنظمات الأوربية ذات العلاقة، مثل ENQA، ومسجل ضمن EQAR (سجل وكالات ضمان الجودة الدولية في التعليم العالي)، كما أنه من ضمن جهات ومنظمات الاعتماد الدولية المُقرة من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب بدولة المقر.

ويُشار إلى أن مشروع الاعتماد البرامجي الدولي هو أحد مشاريع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في خطتها الإستراتيجية (2025م-2029م)، التي تهدف إلى اعتماد كافة برامج الجامعة الأكاديمية دوليًّا ومحليًّا.