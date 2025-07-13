شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة باعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 151 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2025، قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض.

ونص قرار محافظ الجيزة رقم 699 لسنة 2025، على أنه بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما؛ وعلى مذكرة إدارة التقسيم بالإدارة العامة للشئون الهندسية بمدينة الجيزة بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المعروفة (بأرض الترسانة - الوراق) والكائنة برقم 125 كورنيش النيل بناءً على الطلب المقدم من مفوض البنك الأهلي وبنك مصر؛ وعلى كلك المشروع سالف الذكر؛ قرر:

مادة 1: يعتمد مشروع تقسيم قطعة الأرض الواقعة بالقطعة رقم 2394 من 43 و 40 و 41 و 39 و 37 كدستر بحوض الرزقة القبلية بناحية وراق الحضر والقطعة رقم 913 من 1 و 2 و 3 و 4 و 10 و 11 و 12 و 13 بحوض العلو رقم (2) بناحية تاج الدول المشهرة برقم 245 لسنة 2017 لصالح البنك الأهلي وبنك مصر - بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3149 لسنة 2009 والمعروفة بأرض (الترسانة بالوراق) والكائنة برقم 125 كورنيش النيل وذلك طبقًا للكك المرفق بالشروط الآتية:

1- مراعاة ما جاء بشهادة خط التنظيم المعتمدة من إدارة التخطيط العمراني.

2- لا يجوز تعديل مشروع التقسيم أو تجزئة أي قطعة منه أو إنشاء شوارع داخلية إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم بمدينة الجيزة.

3- تخضع كل قطعة من قطع التقسيم لاشتراطات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتها.

4- مراعاة البند (7) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء.

5- يتم صرف ترخيص البناء وفقًا لاشتراطات المخطط التفصيلي المؤقت لمنطقة كورنيش النيل بالقطاع الشمالي لمدينة الجيزة (إمبابة - الوراق) والمعتمد بالقرار رقم 1353 لسنة 2017.

6- يتم سداد مبلغ 600 جنيه عن كل متر مربع قيمة تأمين المرافق.

7- مراعاة المادة (15) من القانون رقم 119 لسنة 2008 والمواد (52 ، 53) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008.



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